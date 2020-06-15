«Это великолепно, лестно, я очень рад»: олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал тренером сборной России

Новость о назначении Евгения Плющенко сообщается на сайте министерства спорта России. Фигурист теперь является одним из специалистов, работающих с национальной командой нашей страны. Основным местом работы Плющенко при этом значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Тренером сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко стал после того, как в его академию «Ангелы Плющенко» перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, покинувшая группу Этери Тутберидзе. «Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», — цитирует Плющенко ТАСС.