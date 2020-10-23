«Александра славится длинным и острым языком»: Саша Бортич рассмешила поклонников забавной фотографией

Саша Бортич в своем Instagram опубликовала очень забавную фотографию, которая привела в восторг ее поклонников.

Чувство юмора и самоирония актрисы для ее поклонников не в новинку за это многие ее и любят. Подписчики оценили шутку Бортич и написали в комментариях свои шутки в адрес своей любимицы.

«Ну как минимум, что до носа языком должна достать», «», «Александра довольно известна своим длинным и острым языком», «Всю жизнь с высунутым языком», «А вы острая на язык», «Действительно, что скажешь, мужу повезло», «Добавь козу», «Саша, а языком до кончика носа сможешь? », упражняются в остроумии подписчики Бортич.