«Александра славится длинным и острым языком»: Саша Бортич рассмешила поклонников забавной фотографией
Фото: www.instagram.com/bortich/?hl=ru
Саша Бортич в своем Instagram опубликовала очень забавную фотографию, которая привела в восторг ее поклонников.
Чувство юмора и самоирония актрисы для ее поклонников не в новинку за это многие ее и любят. Подписчики оценили шутку Бортич и написали в комментариях свои шутки в адрес своей любимицы.
«Ну как минимум, что до носа языком должна достать», «», «Александра довольно известна своим длинным и острым языком», «Всю жизнь с высунутым языком», «А вы острая на язык», «Действительно, что скажешь, мужу повезло», «Добавь козу», «Саша, а языком до кончика носа сможешь? », упражняются в остроумии подписчики Бортич.
На фотографии актриса появилась в стильном алом платье с оборками.
Актриса совсем недавно стала мамой. Свою беременность и рождение ребенка она скрывала до последнего, а в одном интервью она поделилась тем, каково это — рожать в период пандемии.
«Коронавирус очень помог, потому что я хотела очень скрыть это все. Потому что я слишком хорошо знаю, какие люди могут быть злые и какие статьи могут писать. Меньше всего хотелось, чтобы люди пытались меня где-то сфотографировать беременную или с телефоном. Я очень скрывалась всякими разными способами. Мы уехали с Женей в Екатеринбург до родов — к Жениной маме решили съездить. И в итоге остались там», — рассказывает Саша.
Фото и видео: Instagram Саши Бортич
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!