13 июня погибла участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова. 30-летняя девушка выпала из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве, ее тело обнаружили на козырьке здания. На следующий день СМИ стала известна причина смерти одной из сильнейших ведьм проекта. Оказалось, Илона случайно выпала из окна.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 14 2015 в 2:44 PDT

Многие коллеги Новоселовой высказали слова соболезнования. Не остался в стороне и победитель 14 сезона шоу, близкий друг и по совместительству экс-возлюбленный Илоны Александр Шепс. Накануне в своем блоге экстрасенс опубликовал фото с погибшей подругой, адресовав ей послание, в котором отметил, что ему будет очень не хватать ее.

Публикация от Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) Июн 14 2017 в 12:47 PDT

«Ты была одной из сильнейших из нас и нам будет Тебя очень не хватать. Я многому в своё время научился у достойнейшей, чёрной Ведьмы. Ты умела быть разной, но всегда оставалась настоящей... Илонка, мы всегда тебя будем любить, а забыть себя, ты нам вряд ли позволишь. Пусть Переход будет лёгким, а наша энергия поможет Тебе на новом этапе...», — написал Александр.

Фото: instagram.com