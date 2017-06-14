Новость о гибели финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Илоны Новоселовой стала одной из самых обсуждаемых в СМИ и социальных сетях. Вчера 30-летняя девушка выпала из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве, ее тело обнаружили на козырьке здания. Как сообщили тогда в правоохранительных органах, видимых следов насилия обнаружено не было. Сегодня СМИ стала известна настоящая причина падения девушки.

Илона упала случайно, свидетельствует один из ее приятелей. «Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз», — цитирует слова инсайдера агентство РИА Новости. Соседи погибшей подтверждают, что частенько слышали характерный для вечеринок шум, доносившийся из квартиры экстрасенса, в том числе и в этот вечер.

Поклонники уверены: Илона заранее знала о своей гибели.

Фото: instagram.com, официальный сайт экстрасенса