33-летний Александр Панайотов записывает главную партию для шоу «Руслан и Людмила».

«С гордостью рад сообщить, что теперь являюсь частью грандиозного ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"! Все партии главного героя Руслана будут озвучены моим голосом! Музыка очень красивая! Ну а само шоу будет фееричным», — написал он в своем блоге под видеозаписью, сделанной в студии.

Фанаты впечатлены видеороликом. «Какой шикарный голос... слушать можно постоянно», «Всегда знала, что Вы талантище! Но это что-то нереальное... невозможное... великолепнейшее...», «Саша, поздравляем. Мы просто счастливы за Вас и за нас тоже», «Потрясающе! Это большая удача, и большая работа», «Это очень достойное предложение. Волшебное звучание в Волшебной сказке», «Это Таня сказала "О Боже"? Как же я ее поддерживаю!», «Вот куда мне с дочкой надо сходить!!!», «Браво, Саша!!! Поздравляем и очень гордимся вами!!!!!! Очень хочется это увидеть и услышать целиком!!», — пишут они.

«Мне безумно приятно, что я принимаю участие в этом грандиозном проекте, и что мой голос будет озвучивать виртуозное катание Петра Чернышева. Гостей шоу ожидает невероятной красоты представление, потрясающие декорации и захватывающая танцевальная феерия от великих мастеров фигурного катания. Должен отметить, что написана очень красивая и оригинальная музыка, которая будет исполнена в сопровождении настоящего живого оркестра! Все это, я уверен, произведнт настоящий фурор среди зрителей от мала до велика» - сообщил Александр Панайотов журналистам.

Премьера мюзикла на льду «Руслан и Людмила» состоится 23 декабря в ДС «Мегаспорт». Музыкальную партию Черномора исполнит король российской эстрады Филипп Киркоров, имена остальных артистов, участвующих в шоу, организаторы пока держат в секрете.

Фото: instagram