Александр Панайотов заинтриговал фанатов: «Принимаю участие в грандиозном проекте»
Сегодня популярный певец Александр Панайотов, участник команды Григория Лепса на вокальном проекте «Голос» 2016 года, приятно удивил поклонников.
«С гордостью рад сообщить, что теперь являюсь частью грандиозного ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"! Все партии главного героя Руслана будут озвучены моим голосом! Музыка очень красивая! Ну а само шоу будет фееричным», — написал он в своем блоге под видеозаписью, сделанной в студии.
Фанаты впечатлены видеороликом. «Какой шикарный голос... слушать можно постоянно», «Всегда знала, что Вы талантище! Но это что-то нереальное... невозможное... великолепнейшее...», «Саша, поздравляем. Мы просто счастливы за Вас и за нас тоже», «Потрясающе! Это большая удача, и большая работа», «Это очень достойное предложение. Волшебное звучание в Волшебной сказке», «Это Таня сказала "О Боже"? Как же я ее поддерживаю!», «Вот куда мне с дочкой надо сходить!!!», «Браво, Саша!!! Поздравляем и очень гордимся вами!!!!!! Очень хочется это увидеть и услышать целиком!!», — пишут они.
«Мне безумно приятно, что я принимаю участие в этом грандиозном проекте, и что мой голос будет озвучивать виртуозное катание Петра Чернышева. Гостей шоу ожидает невероятной красоты представление, потрясающие декорации и захватывающая танцевальная феерия от великих мастеров фигурного катания. Должен отметить, что написана очень красивая и оригинальная музыка, которая будет исполнена в сопровождении настоящего живого оркестра! Все это, я уверен, произведнт настоящий фурор среди зрителей от мала до велика» - сообщил Александр Панайотов журналистам.
Премьера мюзикла на льду «Руслан и Людмила» состоится 23 декабря в ДС «Мегаспорт». Музыкальную партию Черномора исполнит король российской эстрады Филипп Киркоров, имена остальных артистов, участвующих в шоу, организаторы пока держат в секрете.
Фото: instagram