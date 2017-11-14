Филипп Киркоров примет участие в мюзикле на льду «Руслан и Людмила»
23 декабря в одном из самых крупных ледовых дворцов Москвы — ДС «Мегаспорт» — состоится премьера мюзикла на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Шоу будет проходить ежедневно до 7 января 2018 года включительно. Одну из главных ролей исполнит Филипп Киркоров.
«Итак, настало время сюрпризов!!! Открываю тайну и объявляю нашего первого артиста: король эстрады Филипп Киркоров исполнит партию Черномора!!! Уверена, что его голос взбудоражит каждого! Вчера была первая репетиция, и я поняла, что это действительно ОН! ЧЕРНОМОР! Филипп, с тобой шоу точно станет незабываемым! Твои актерские данные не оставят равнодушным ни одного зрителя», — написала Татьяна в своем Instagram.
Вокальные и актерские данные Филиппа действительно поразили присутствующих.
«Даже не представляю, кто бы еще так харизматично и феерично смог исполнить роль Черномора. Спасибо тебе огромное, что среди бешеного графика гастролей, нашел время для нашего мюзикла!!! Жаль, что ты не умеешь кататься на коньках», — обратилась Татьяна к артисту.
«Спасибо, дорогая Танечка, за доверие! Это невероятный проект!!! Очень интересно работать в таком составе и с таким материалом, да еще с тобой — нашей Великой Легендой и Дивой», — ответил ей Филипп.
На льду, помимо самой Татьяны Навки, зрители увидят Петра Чернышева, Маргариту Дробязко, Повиласа Ванагаса, Филиппа Канделоро, Виктора Петренкоа и многих других фигуристов. Александр Жулин и Игорь Оршуляк стали постановщиками-хореографами, а режиссером-постановщиком выступил Алексей Сеченов.
Фото: архивы пресс-служб, instagram