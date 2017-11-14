Филипп Киркоров продемонстрирует свои способности в шоу Татьяны Навки.

23 декабря в одном из самых крупных ледовых дворцов Москвы — ДС «Мегаспорт» — состоится премьера мюзикла на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Шоу будет проходить ежедневно до 7 января 2018 года включительно. Одну из главных ролей исполнит Филипп Киркоров.

«Итак, настало время сюрпризов!!! Открываю тайну и объявляю нашего первого артиста: король эстрады Филипп Киркоров исполнит партию Черномора!!! Уверена, что его голос взбудоражит каждого! Вчера была первая репетиция, и я поняла, что это действительно ОН! ЧЕРНОМОР! Филипп, с тобой шоу точно станет незабываемым! Твои актерские данные не оставят равнодушным ни одного зрителя», — написала Татьяна в своем Instagram.

Вокальные и актерские данные Филиппа действительно поразили присутствующих.