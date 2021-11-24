Тюрьма, сожженные мемуары, любовь на всю жизнь и другие слухи и факты об Александре Маслякове

В 1971 году КВН закрыли, он исчез из эфира на 15 лет. В это время Александр Масляков был ведущим других творческих передач — «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и других.

Во времена перестройки по инициативе Маслякова Клуб веселых и находчивых возродили. Программа вновь стала невероятно популярной, зародилось целое движение любителей КВН.

А была ли тюрьма?

Один из самых распространенных слухов об Александре Маслякове утверждает, что в начале 1970-х он оказался за решеткой за валютные махинации, но вышел оттуда благодаря помощи влиятельных друзей.

Телеведущий категорично отрицает подобные заявления, утверждая, что судимого человека никогда не пустили бы на центральное телевидение.

Астероид Масляков

В честь руководителя КВН назвали астероид, открытый обсерваторией Крыма (5245 Maslyakov).

Телединастия

В 1980 году у Масляковых родился сын Александр. Некоторое время упорно ходили слухи, что Александр Васильевич хотел назвать ребенка Кавээном. Но он лишь посмеялся, когда услышал такую шутку.

Масляков-младший тоже связан с КВН: он вел программы «Планета КВН», «Вне игры» и «Премьер-лига КВН». С 2013 года он является генеральным директором компании «АМиК».

Внучка Александра Маслякова Антонина (родилась в 2006 году) в 9-летнем возрасте тоже испробовала свои силы на ТВ. Она была ведущей благотворительного концерта «Взрослые и дети», также она вела детскую лигу КВН.