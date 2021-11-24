Тюрьма, сожженные мемуары, любовь на всю жизнь и другие слухи и факты об Александре Маслякове
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Фото: Starface
Несемейное имя
Александр Масляков родился в 1941 году в семье военного летчика и домохозяйки. В семье Масляковых мальчиков из поколения в поколение называли Василиями. Но мать будущей звезды Зинаида Алексеевна нарушила традицию, назвав сына Сашей.
Чтобы мама с папой увидели...
Масляков не был игроком КВН, он сразу стал ведущим. И произошло это неожиданно для него самого. В коридоре родного вуза на него, тогда еще студента, буквально налетел капитан местной команды и сообщил, что студия центрального телевидения выбирает ведущих для программы. Александр согласился. Он хотел, чтобы его по телевизору увидели родители. К тому же за работу платили — 20 рублей.
В 1964 году Александр Масляков начал вести «Клуб веселых и находчивых». Представить эту программу без него уже попросту невозможно. К слову, первыми ведущими проекта, вышедшей в эфир в 1961-м, были Альберт Аксельрод и диктор передач Светлана Жильцова. С ней Масляков некоторое время работал в паре, а вскоре стал единственным ведущим.
Любовь на работе
В 1966 году в КВН ассистентом режиссера пришла работать 19-летняя Светлана Семенова. У нее с Александром Масляковым начался роман. Свадьбу влюбленные сыграли в октябре 1971 года. В 2021-м чета Масляковых отметила золотую свадьбу.
Александр Васильевич и Светлана Анатольевна всю жизнь работали вместе. В одном из интервью знаменитые супруги рассказывали, что дома могут поссориться только из-за КВН, но все разногласия быстро утихают.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Цензура и КГБ
Семь лет КВН показывали только в прямом эфире. Но после того как игроки начали шутить о неприглядных реалиях того времени, программу стали записывать заранее, выпуская после цензуры.
КВН стал новаторской и смелой передачей, поэтому одно время за проектом внимательно следили в КГБ. Доходило до смешного: игрокам запрещено было носить бороды, чтобы они не выглядели насмешкой над Карлом Марксом.
В 1971 году КВН закрыли, он исчез из эфира на 15 лет. В это время Александр Масляков был ведущим других творческих передач — «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и других.
Во времена перестройки по инициативе Маслякова Клуб веселых и находчивых возродили. Программа вновь стала невероятно популярной, зародилось целое движение любителей КВН.
А была ли тюрьма?
Один из самых распространенных слухов об Александре Маслякове утверждает, что в начале 1970-х он оказался за решеткой за валютные махинации, но вышел оттуда благодаря помощи влиятельных друзей.
Телеведущий категорично отрицает подобные заявления, утверждая, что судимого человека никогда не пустили бы на центральное телевидение.
Астероид Масляков
В честь руководителя КВН назвали астероид, открытый обсерваторией Крыма (5245 Maslyakov).
Телединастия
В 1980 году у Масляковых родился сын Александр. Некоторое время упорно ходили слухи, что Александр Васильевич хотел назвать ребенка Кавээном. Но он лишь посмеялся, когда услышал такую шутку.
Масляков-младший тоже связан с КВН: он вел программы «Планета КВН», «Вне игры» и «Премьер-лига КВН». С 2013 года он является генеральным директором компании «АМиК».
Внучка Александра Маслякова Антонина (родилась в 2006 году) в 9-летнем возрасте тоже испробовала свои силы на ТВ. Она была ведущей благотворительного концерта «Взрослые и дети», также она вела детскую лигу КВН.
Фото: Кадр программы
Баснословное богатство
В последние годы юристам, выступающим в Сети, не дают покоя доходы семьи Масляковых. Так, блогеры утверждали, что невозможно честным трудом заработать такие большие деньги, если ты не связан с мафией.
Александр Масляков смеется над подобными заявлениями: «Какая мафия? Сегодня они выступают в КВН, а завтра — нет. Сегодня есть команда, завтра — нет, люди продолжают работать, учиться. Через шесть лет они могут собраться, тряхнуть стариной».
Не перестают обсуждать и имущество Александра Маслякова. Якобы дом на Рублевке, квартира в центре столицы, личный парк элитных авто — недосягаемые богатства. Но коллеги лидера КВН всегда встают на его сторону, отмечая, что всего Масляков добился честным многолетним трудом.
Сожженные мемуары
В канун юбилея Александр Масляков признался, что в 2014-м сжег мемуары, которые писал много лет, посчитав их малоценными для наследников, сообщает ТАСС.
«Было время, я извел десяток общих тетрадей, вел дневник. А потом решил полистать, почитать, что же понаписал, и сжег все к лешему! Несколько лет назад. А ведь и стихи сочинял, точнее, пытался. Пока вдруг не осознал, что эти зарифмованные строчки никто читать не станет. Не Пушкин я. И не Гоголь. Вывез тетрадки на дачу и сжег», — признался телеведущий.
Фото: Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Maxim Burlak/ Global Look press, кадры программ КВН/ Первый канал, Instagram, Starface, кадры видео с youtube-канала «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД»