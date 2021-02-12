Александр Малинин стал дедушкой

62-летний Александр Малинин рассказал, что стал дедушкой. Радостной новостью артист поделился в социальных сетях, однако кто именно из четверых его детей подарил ему внука, он пока не уточняет.

«Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!», — заявил Малинин.

Подписчики трогательно поздравили своего кумира с рождением внука и засыпали вопросами, кто именно из его детей стал папой или мамой.

Всего у Александра Малинина четверо родных детей: звезда «Фабрики звезд» Никита Малинин от первого брака, дочь Кира от Романа с Ольгой Зарубиной, которую он не хотел признавать, а также двойняшки Фрол и Устинья от его нынешней супруги Эммы.

Кроме того, он усыновил сына Эммы от первого брака Антона и дал ему свою фамилию — ранее молодой человек уже успел сделать его дедушкой.

Со своей супругой Эммой музыкант счастлив уже 30 лет. В сентябре пара отметила годовщину, и Малинин трогательно поздравил свою супругу с важной датой:

«Любимая, сегодня 30 лет со дня нашего венчания! Сегодня 30 лет с того момента, когда я пред Богом назвал самую прекрасную на свете женщину своей единственной. И до сих пор в наших душах горят зажженные во время венчания свечи. Я помню лики икон, смотревшие на нас. Этой радостью наша жизнь наполнена с той самой минуты, как мы вошли в храм. Я помню каждое мгновение того дня. Как ты была по-особенному нежна и чиста. Как ты улыбалась, глядя на меня. Как я вдруг понял, что ты бесконечно мне дорога. И за эти 30 лет ничего не изменилось. Ничего, кроме одного — сегодня я люблю тебя еще сильнее».

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