Александр Кержаков задолжал дочери 13 миллионов рублей?

14-летняя Даша — старший ребенок многодетного футболиста Александра Кержакова. С девочкой отец всегда поддерживал хорошие отношения, время от времени встречался, о чем свидетельствуют их совместные снимки, которые несложно найти в Сети. Однако с финансовым вопросом, похоже, не все так гладко.

Фамилия Кержакова числится в списках должников по алиментам на сайте Федеральной службы судебных приставов. Из-за долга в 13 478 434 рубля футболиста даже объявили в розыск, хотя нельзя сказать, что он скрывается.

Дашу воспитывает мама, она пока не давала комментариев прессе. Второй ребенок футболиста, родившийся в отношениях с Екатериной Сафроновой, живет с отцом, Александр всячески ограждает его от встреч с матерью. Третьего сына — Артемия — мужчина также хотел оставить себе, но маме малыша, Милане Тюльпановой, удалось отстоять свои права.