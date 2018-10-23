Милана Кержакова отсудила у экс-мужа право на проживание сына с ней во время развода

Сегодня, 23 октября, в Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание, во время которого решался вопрос о месте жительства младшего сына экс-футболиста Александра Кержакова — полуторагодовалого Артемия. Напомним, бывшая жена спортсмена Милана уже несколько месяцев добивалась права на проживание малыша с ней.

В итоге право осталось за Миланой. Об этом порталу Super.ru стало известно от источника в зале суда.