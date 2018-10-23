Милана Кержакова отсудила у экс-мужа право на проживание сына с ней во время развода

Сегодня, 23 октября, в Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание, во время которого решался вопрос о месте жительства младшего сына экс-футболиста Александра Кержакова — полуторагодовалого Артемия. Напомним, бывшая жена спортсмена Милана уже несколько месяцев добивалась права на проживание малыша с ней.
В итоге право осталось за Миланой. Об этом порталу Super.ru стало известно от источника в зале суда.
Напомним, Милана и Александр Кержаковы приняли решение развестись около месяца назад. В браке пара прожила 2 года, за это время у них родился сын Артемий, но вскоре после рождения малыша в семье начались проблемы. Александр обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов (Милана тяжело переживала гибель отца, петербургского сенатора Вадима Тюльпанова), а девушка заявила, что тренер неоднократно изменял и морально издевался над ней.
Фото и видео: Instagram