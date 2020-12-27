Молодая жена нарядила Алека Болдуина и детей в одинаковые пижамы для милого семейного фото
Фото: East News
Звезда Голливуда Алек Болдуин — счастливый многодетный отец. Молодая супруга Хилария родила ему пятерых детей: Кармен, Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо. И теперь будни актера наполнены заботой и малышах, а его Instagram и блог супруги заполнены снимками детей.
В рождественскую неделю Хилария Болдуин поделилась с подписчиками милым семейным фото, для которого нарядила мужа и детей в одинаковые яркие пижамы.
«Почти все мы выглядим одинаково. Надеюсь, ваше Рождество было хорошим», — подписала она снимок.
«Как вы классно одеты», «Ну что за очаровательная семья», «Я влюбилась в эту фотографию», «В такие все милые», «Великолепное фото!», «Папа такой счастливый!», 1У вас такие красивые дети», — прокоммкентировали подписчики.
Хилария и Алек Болдуин поженились в июне 2012 года. Актер и фитнес-инструктор сразу рассказали, что хотят много детей. И малыши стали у них рождаться один за одним. После появления на свет третьего сына Алек заявил в интервью, что он и его супруга не собираются останавливаться на достигнутом. Но стать родителями в пятый раз у них получилось не сразу. В 2019 году Хилария пережила сразу два выкидыша, причем один из них был уже на большом сроке беременности. Она тяжело переживала потерю, но справиться с чувствами ей помогли дети.
У Алека Болдуина также есть 25-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.
Фото и видео: Instagram Хиларии Болдуин
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