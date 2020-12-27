Молодая жена нарядила Алека Болдуина и детей в одинаковые пижамы для милого семейного фото

Звезда Голливуда Алек Болдуин — счастливый многодетный отец. Молодая супруга Хилария родила ему пятерых детей: Кармен, Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо. И теперь будни актера наполнены заботой и малышах, а его Instagram и блог супруги заполнены снимками детей.

В рождественскую неделю Хилария Болдуин поделилась с подписчиками милым семейным фото, для которого нарядила мужа и детей в одинаковые яркие пижамы.

«Почти все мы выглядим одинаково. Надеюсь, ваше Рождество было хорошим», — подписала она снимок.