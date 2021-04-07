Альбина Джанабаева рассказала, как сыновья восприняли новость о ее беременности
Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva
По словам супруги российского исполнителя Валерия Меладзе, 17-летний Костя и шестилетний Лука хорошо ладят друг с другом. Старший брат не всегда может много времени проводить с младшим, так как усердно учится. Новость о беременности матери оба восприняли с радостью.
«Лука сейчас в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное событие! А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша», — подчеркнула она.
Джанабаева призналась, что старший наследник стал более внимательным и чутким к ней. В интервью «Кенгуру» она добавила, что довольна отношениями, которые сложились между мальчиками.
Супруга Меладзе находится на последних месяцах беременности. На данный момент она не хочет озвучивать пол будущего малыша. Альбина рассказала о своем интересном положении только в марте, долгое время ей удавалось скрывать округлившиеся формы от окружающих. Все это время 41-летняя жена Меладзе посещала публичные мероприятия.
Напомним, для пары это будет уже третий ребенок — у Альбины и Валерия растут двое сыновей. Первый сын пары, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе, а 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Для самого Меладзе ребенок станет шестым — от первого брака с Ириной Малухиной у музыканта есть три дочери, Софья, Инга и Арина.
Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva
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