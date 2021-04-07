Альбина Джанабаева рассказала, как сыновья восприняли новость о ее беременности

По словам супруги российского исполнителя Валерия Меладзе, 17-летний Костя и шестилетний Лука хорошо ладят друг с другом. Старший брат не всегда может много времени проводить с младшим, так как усердно учится. Новость о беременности матери оба восприняли с радостью.

«Лука сейчас в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное событие! А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша», — подчеркнула она.

Джанабаева призналась, что старший наследник стал более внимательным и чутким к ней. В интервью «Кенгуру» она добавила, что довольна отношениями, которые сложились между мальчиками.