«Песенки ей напеваю»: Валерий Меладзе рассказал о радостях отцовства

55-летний певец Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой совсем недавно стали родителями в третий раз. У пары родилась дочь Агата. Для артиста это шестой ребенок, у него уже есть три дочери от предыдущего брака и двое сыновей появились в отношениях с Альбиной. Меладзе трепетно относится к отцовству и любит рассуждать на тему воспитания детей.

«У меня большой опыт, но это всегда по-новому. Маленький, хрупкий комочек, который полностью зависит от тебя. С одной стороны — ответственность, с другой — безумное счастье. Песенки ей напеваю, но больше это бормотание какое-то. Малышке нравится, когда вокруг есть звуки», – рассказывает Валерий в «Север шоу» на канале RU.TV.

Артист общается со всеми своими детьми и старается уделить максимальное внимание каждому. «Я могу сказать, что стараюсь в любую свободную минуту быть с ними. Дочки мои, правда, уже все довольно самостоятельные. Самая младшая — студентка, средняя — учится и работает, у старшей свое дело. Теперь у них бывает совсем мало свободного времени. Поэтому самые радостные моменты — когда мы можем собраться все вместе. И, конечно, я горжусь своими сыновьями, и люблю поговорить с ними о жизни и о последних достижениях в технике и науке», – делится певец.

Меладзе также отметил, что он не является строгим отцом и часто позволяет детям делать то, что они хотят. Супруги пока не планируют пользоваться услугами нянь и справляются сами.