Альбина Джанабаева показала нежное «постельное» фото и рассказала, как проходит утро в ее семье на карантине
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Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
41-летняя Альбина Джанабаева рассказала о приятных моментах семейной жизни.
«Доброе утро..... кто рано встает, как говорится)! Проснулась в 6:00, погуляла с собакой, приготовила завтрак, жду когда все мои проснутся и начнется дистанционное обучение..... какое прекрасное утреннее время, тишина........ Хорошей всем недели», — написала певица под нежной фотографией, на которой она радостно обнимает подушку.
Сейчас Альбина Джанабаева наслаждается по утрам одиночеством, а днем готовит и убирает сама: они с мужем, Валерием Меладзе, распустили персонал на время карантина. Время от времени пара устраивает велопрогулки.
Фото и видео: Instagram
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