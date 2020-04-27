Альбина Джанабаева показала нежное «постельное» фото и рассказала, как проходит утро в ее семье на карантине

«Доброе утро..... кто рано встает, как говорится)! Проснулась в 6:00, погуляла с собакой, приготовила завтрак, жду когда все мои проснутся и начнется дистанционное обучение..... какое прекрасное утреннее время, тишина........ Хорошей всем недели», — написала певица под нежной фотографией, на которой она радостно обнимает подушку.