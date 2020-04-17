Валерий Меладзе рассказал, как Альбина Джанабаева справляется без домработниц

В эти дни, как и многие их коллеги, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева соблюдают режим самоизоляции. В сложное для пар время супруги решили распустить персонал и заниматься хозяйством самостоятельно.

Их утро начинается с велопрогулки, а затем каждый занимается своим делом — женщина готовит, мужчина моет посуду.

«Такое ощущение, что я полжизни к этому готовился. Мечтал отдохнуть лет 25. Причем, когда наступал этот период, покой нам только снился: обязательно нужно было куда-то ехать, нестись», — цитирует Меладзе «СтарХит».

С домашними хлопотами оба справляются вполне хорошо.

«Иногда, если хотим побаловать себя, можем что-нибудь заказать. На Пасху куличики Альбина испечет, яйца покрасит», — похвастался музыкант.