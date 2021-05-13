Актриса сериалов «Кухня» и «Улицы разбитых фонарей» умерла в Петербурге
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Фото: kino-teatr.ru
Звезда скончалась в среду, 12 мая. Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более трех десятков лет она проработала в Александринском театре, на сцену которого вышла только в 1980 году.
«Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены», — отметили в пресс-службе. Причины смерти не утоняются.
В кино женщина снималась с 1957 года. Она известна зрителям по таким сериалам, как «Кухня», «Влюблен по собственному желанию», «Страна чудес», «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, Кира Крейлис-Петрова сыграла в картинах «Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной», «Тонкая штучка», «Непридуманная жизнь».
Ранее умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни». В середине февраля 2021 года артист попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. В конце ноября 2020 года он переболел коронавирусом. В декабре стало известно, что актер вылечился, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания, он чувствовал себя хорошо.
За всю жизнь актер появился в более 80 фильмах. Самой известной работой Кахи остается Абдулла из «Белого солнца пустыни». Его реплики, произнесенные в фильме, разобрали на цитаты. Он также сыграл в «Мелодиях Верийского квартала», «Древе желания» и «Покаянии».
Фото: kino-teatr.ru
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