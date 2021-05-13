Актриса сериалов «Кухня» и «Улицы разбитых фонарей» умерла в Петербурге

Звезда скончалась в среду, 12 мая. Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более трех десятков лет она проработала в Александринском театре, на сцену которого вышла только в 1980 году.

«Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены», — отметили в пресс-службе. Причины смерти не утоняются.

В кино женщина снималась с 1957 года. Она известна зрителям по таким сериалам, как «Кухня», «Влюблен по собственному желанию», «Страна чудес», «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, Кира Крейлис-Петрова сыграла в картинах «Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной», «Тонкая штучка», «Непридуманная жизнь».