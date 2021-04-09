Актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер скончалась в возрасте 45 лет

О причинах смерти он ничего уточнять не стал. В комментариях пользователи предположили, что звезда скончалась от рака.

Белла Шпинер появилась на свет в 1976 году в Могилевской области Белорусской ССР. Некоторое время она работала в минском ТЮЗе и трудилась в Республиканском театре белорусской драматургии. Зрителям артистка известна по российским сериалам. Среди самых популярных «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Мухтар», а также «Заступники».