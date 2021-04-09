Актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер скончалась в возрасте 45 лет
Фото: kino-teatr.ru
О причинах смерти он ничего уточнять не стал. В комментариях пользователи предположили, что звезда скончалась от рака.
Белла Шпинер появилась на свет в 1976 году в Могилевской области Белорусской ССР. Некоторое время она работала в минском ТЮЗе и трудилась в Республиканском театре белорусской драматургии. Зрителям артистка известна по российским сериалам. Среди самых популярных «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Мухтар», а также «Заступники».
В марте скончалась актриса, снявшаяся в «Улицах разбитых фонарей», Нина Жернакова. Артистка умерла рано утром 28 марта на 88-м году жизни. Известие о смерти актрисы очень расстроило родственников, друзей и коллег Жернаковой - она была известна как очень светлый, добрый и отзывчивый человек. Актриса снималась в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера: Хроники убойного отдела», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и другие.
Кроме того, среди ее работ числятся эпизоды в фильмах «Лето» Кирилла Серебренникова и «Русская земля» Александра Барышникова.
Фото: kino-teatr.ru, Facebook/Дмитрий Ермолович-Дащинский
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