Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Нина Жернакова

Скончалась актриса, снявшаяся в «Улицах разбитых фонарей» Нина Жернакова. О смерти артистки сообщила «Российская газета». Артистка скончалась рано утром 28 марта на 88 году жизни. Причина смерти Жернаковой не уточняется.

Известие о смерти актрисы очень расстроило родственников, друзей и коллег Жернаковой – она была известна как очень светлый, добрый и отзывчивый человек. Она снималась в таких картинах, как Улицы разбитых фонарей», «Опера: Хроники убойного отдела», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и другие.

Кроме того, среди ее работ числятся эпизоды в фильмах «Лето» Кирилла Серебренникова и «Русская земля» Александра Барышникова.

Много лет Нина Жернакова работала в Санкт-Петербурге, однако похоронить ее решили в Курганской области, где она родилась.