passion.ru

Актеру Павлу Деревянко запретили выезжать из России

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Павел Деревянко

Фото: @pablo_derevyanko / Instagram

Суд запретил известному актеру вылет из страны за неоплаченный налог. Причем, как сообщает источник, случилось это как раз в аэропорту.

Telegram-канал «Курятник» сообщает, что вместе со своей дочерью Деревянко планировал сразу же после боя курантов отправиться на отдых. Однако их планы пришлось отложить. На подходе к самолету звезде сериала «Беспринципные» не разрешили проход дальше.

Позднее выяснилось, что у 44-летнего артиста есть неоплаченный транспортный налог в размере 59 тысяч рублей и два штрафа на сумму 2500 рублей. Тем не менее, сам Павел сообщает, что не владеет автомобилем уже полтора года. Telegram-канал «Курятник» рассказывает, что летом 2019 года Деревянко приобрел BMW X5M за 6 млн рублей, за который не уплатил налог. А предыдущую машину Mercedes-Benz GL актёр отдал бывшей жене.

Сейчас актер вместе со своей семьей находится в столичном аэропорту и решает сложившеюся проблему.

К слову, недавно мы писали, что недавно расставшийся с женой Деревянко и Тарасова рассекретили свой роман на премьере фильма «Огонь». Актер вышел в свет в компании эффектной актрисы.

Фото и видео: @pablo_derevyanko / Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!