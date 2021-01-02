Актеру Павлу Деревянко запретили выезжать из России

Позднее выяснилось, что у 44-летнего артиста есть неоплаченный транспортный налог в размере 59 тысяч рублей и два штрафа на сумму 2500 рублей. Тем не менее, сам Павел сообщает, что не владеет автомобилем уже полтора года. Telegram-канал «Курятник» рассказывает, что летом 2019 года Деревянко приобрел BMW X5M за 6 млн рублей, за который не уплатил налог. А предыдущую машину Mercedes-Benz GL актёр отдал бывшей жене.

Сейчас актер вместе со своей семьей находится в столичном аэропорту и решает сложившеюся проблему.

К слову, недавно мы писали, что недавно расставшийся с женой Деревянко и Тарасова рассекретили свой роман на премьере фильма «Огонь». Актер вышел в свет в компании эффектной актрисы.