Актеру Павлу Деревянко запретили выезжать из России
Фото: @pablo_derevyanko / Instagram
Telegram-канал «Курятник» сообщает, что вместе со своей дочерью Деревянко планировал сразу же после боя курантов отправиться на отдых. Однако их планы пришлось отложить. На подходе к самолету звезде сериала «Беспринципные» не разрешили проход дальше.
Позднее выяснилось, что у 44-летнего артиста есть неоплаченный транспортный налог в размере 59 тысяч рублей и два штрафа на сумму 2500 рублей. Тем не менее, сам Павел сообщает, что не владеет автомобилем уже полтора года. Telegram-канал «Курятник» рассказывает, что летом 2019 года Деревянко приобрел BMW X5M за 6 млн рублей, за который не уплатил налог. А предыдущую машину Mercedes-Benz GL актёр отдал бывшей жене.
Сейчас актер вместе со своей семьей находится в столичном аэропорту и решает сложившеюся проблему.
К слову, недавно мы писали, что недавно расставшийся с женой Деревянко и Тарасова рассекретили свой роман на премьере фильма «Огонь». Актер вышел в свет в компании эффектной актрисы.
Фото и видео: @pablo_derevyanko / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!