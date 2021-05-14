Актера из «Фантастических тварей» отправили в тюрьму за изнасилование
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Фото: picture-alliance.com
Суд вынес обвинительный приговор по делу об изнасиловании. Инцидент произошел осенью 2017 года. Актер напал на 29-летнюю девушку в квартире коллеги Скотта Рида. В суде он заявил, что хотел помочь женщине, которая себя плохо чувствовала. На ее нижнем белье нашли следы ДНК Гатри.
Судья уточнил, что теперь Кевин будет включен в реестр сексуальных преступников. Он обратился к звезде со словами: «Это ужасное преступление. Вы должны были позаботиться о ней, так как она сама не могла позаботиться о себе».
33-летний актер известен зрителям по фильмам «Дюнкерк», «Отбросы», «Террор», «Убойная стрижка». Кроме того, он участвовал в картинах «Преступления прошлого», «Дамское счастье» и «Игра родом из Англии». В двух фильмах «Фантастических тварей» он играет волшебника Абернати.
В феврале 2021 года в изнасиловании обвинили французского актера с российским гражданством Жерара Депардье. По данным полиции, инцидент произошел летом 2018 года. На домогательства со стороны звезды и изнасилование пожаловалась молодая актриса, имя которой не называется. 20-летняя девушка уточнила, что актер «напал на нее», когда она дважды приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». По словам истца, было совершено преступление сексуального характера в парижском доме Депардье.
Фото: picture-alliance.com
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