Актера из «Фантастических тварей» отправили в тюрьму за изнасилование

Судья уточнил, что теперь Кевин будет включен в реестр сексуальных преступников. Он обратился к звезде со словами: «Это ужасное преступление. Вы должны были позаботиться о ней, так как она сама не могла позаботиться о себе».

33-летний актер известен зрителям по фильмам «Дюнкерк», «Отбросы», «Террор», «Убойная стрижка». Кроме того, он участвовал в картинах «Преступления прошлого», «Дамское счастье» и «Игра родом из Англии». В двух фильмах «Фантастических тварей» он играет волшебника Абернати.

В феврале 2021 года в изнасиловании обвинили французского актера с российским гражданством Жерара Депардье. По данным полиции, инцидент произошел летом 2018 года. На домогательства со стороны звезды и изнасилование пожаловалась молодая актриса, имя которой не называется. 20-летняя девушка уточнила, что актер «напал на нее», когда она дважды приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». По словам истца, было совершено преступление сексуального характера в парижском доме Депардье.