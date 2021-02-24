Жерару Депардье предъявили обвинения в изнасиловании
Фото: picture-alliance.com
Дело открыли еще в 2018 году, но вскоре оно было закрыто из-за «отсутствия состава преступления». Новый оборот оно получило в 2020 году, полиция Франции предъявила актеру обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Как пишет издание, обвинение было предъявлено еще в декабре 2020 года, но огласку это событие получило только сейчас. Адвокат 72-летнего артиста выразил сожаление «по поводу публикации данных сведений», сам Депардье утверждает, что непричастен к преступлению.
По данным полиции, инцидент произошел летом 2018 года. На домогательства со стороны звезды и изнасилование пожаловалась молодая актриса, имя которой не называется. 20-летняя девушка уточнила, что актер «напал на нее», когда она дважды приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». По словам истца, было совершено преступление сексуального характера в парижском доме Депардье в начале августа 2018 года.
Позже выяснилось, что знаменитый француз приходится другом отцу актрисы. Он якобы помогал ей, дав несколько консультаций по поводу карьеры. «После долгого разговора с господином Депардье я убежден, что он невиновен. Эти обвинения полностью противоречат тому, кем является Депардье», — подчеркнул представитель актера.
Напомним, Жерар стал гражданином РФ в 2013 году, после чего переехал жить в Саранск.
Фото: picture-alliance.com
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