Жерару Депардье предъявили обвинения в изнасиловании

По данным полиции, инцидент произошел летом 2018 года. На домогательства со стороны звезды и изнасилование пожаловалась молодая актриса, имя которой не называется. 20-летняя девушка уточнила, что актер «напал на нее», когда она дважды приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». По словам истца, было совершено преступление сексуального характера в парижском доме Депардье в начале августа 2018 года.

Позже выяснилось, что знаменитый француз приходится другом отцу актрисы. Он якобы помогал ей, дав несколько консультаций по поводу карьеры. «После долгого разговора с господином Депардье я убежден, что он невиновен. Эти обвинения полностью противоречат тому, кем является Депардье», — подчеркнул представитель актера.

Напомним, Жерар стал гражданином РФ в 2013 году, после чего переехал жить в Саранск.