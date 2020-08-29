Актера Дмитрия Певцова с пневмонией доставили в больницу в Коммунарке

— сообщил артист. Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.

Дмитрий Певцов почувствовал себя плохо по возвращении с отдыха в Ялте. К слову, о недомогании после поездки в Крым заявил и Дима Билан.

Если у Певцова выявят коронавирус, артистам «Ленкома» предстоит пройти обследование. Пока болезнь артиста сказывается только на афише: спектакль с его участием должен был открывать сезон, в итоге постановку заменили на другую.