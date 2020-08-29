Актера Дмитрия Певцова с пневмонией доставили в больницу в Коммунарке
Фото: Instagram
Знаменитый киноактер и звезда театра «Ленком» Дмитрий Певцов, у которого ранее проявились симптомы пневмонии, попал в больницу. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора «Ленкома» Марка Варшавера, 57-летний артист находится в больнице в Коммунарке. Именно Варшавер помог организовать экстренную госпитализацию Певцова, о чем сам актер и сообщил в соцсетях, выложив видео из палаты.
Дмитрий подтвердил, что он действительно госпитализирован с пневмонией, но диагноз носит предварительный характер. Ему сделали пока только один тест на Covid-19, и тот показал отрицательный итог.
Все хорошо, настроение бодроею Работать не хочется до сих пор. Ну, очевидно, это связано с самочувствием,
— сообщил артист. Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления.
Дмитрий Певцов почувствовал себя плохо по возвращении с отдыха в Ялте. К слову, о недомогании после поездки в Крым заявил и Дима Билан.
Если у Певцова выявят коронавирус, артистам «Ленкома» предстоит пройти обследование. Пока болезнь артиста сказывается только на афише: спектакль с его участием должен был открывать сезон, в итоге постановку заменили на другую.
Фото и видео: @dima_pevtsov/Instagram; Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
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