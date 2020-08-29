Дима Билан рассказал о результатах анализов после госпитализации: «Я места себе найти не мог!»

Поклонники поспешили написать добрые слова и пожелать исполнителю скорейшего выздоровления.

«Димуля! Отлично! Выздоравливай скорее! Очень надеюсь, что концерт в Крокусе, где ты должен выступать 16 сентября не перенесут снова», «Дима, доброго дня тебе! И только одна просьба — долечись до полного выздоровления! Ведь ты же потом не усидишь дома, побежишь разные свои планы в жизнь претворять! Поэтому очень прошу — долечись! Выглядишь ты, конечно, огурцом, это радует! Значит, на поправку пошел! Обнимаю, люблю! Выздоравливай!», «Дима, спасибо вам за весточку, а то за эти дни очень переживали! Теперь только вперёд, обрадовали очень новостью, человек-космос», — оставляют комментарии подписчики.

Дима Билан объявил о том, что попал в больницу 27 августа. Он сообщил, что провел несколько концертов будучи с высокой температурой. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Сам певец считает, что заболел после отдыха в Крыму, где катался на яхте и его, якобы, продуло.