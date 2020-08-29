Дима Билан рассказал о результатах анализов после госпитализации: «Я места себе найти не мог!»
Фото: Instagram/ @bilanofficial
Новость о госпитализации Димы Билана стала для поклонников полной неожиданностью. Певец во всю выступал на концертах и внезапно слег с воспалением легких. Публика тут же начала подозревать, что исполнитель заразился коронавирусом. Сегодня Билан рассказал об окончательных результатах проведенных анализов.
«Все ровно. НЕ COVID-19!!! Долго и кропотливо исследовали каждую клеточку. До того как положили в стационар, были подозрения — да! Я места себе найти не мог! Но перед тем, как принять меня, проверяли все варианты возможные: и кровь, и мазки, и КТ — 2 раза, и пазухи и тд. и тп! Были схожие черты, но обоняние я не терял! Скоро надеюсь на просторы», — написал в своем Инстаграм певец.
Поклонники поспешили написать добрые слова и пожелать исполнителю скорейшего выздоровления.
«Димуля! Отлично! Выздоравливай скорее! Очень надеюсь, что концерт в Крокусе, где ты должен выступать 16 сентября не перенесут снова», «Дима, доброго дня тебе! И только одна просьба — долечись до полного выздоровления! Ведь ты же потом не усидишь дома, побежишь разные свои планы в жизнь претворять! Поэтому очень прошу — долечись! Выглядишь ты, конечно, огурцом, это радует! Значит, на поправку пошел! Обнимаю, люблю! Выздоравливай!», «Дима, спасибо вам за весточку, а то за эти дни очень переживали! Теперь только вперёд, обрадовали очень новостью, человек-космос», — оставляют комментарии подписчики.
Дима Билан объявил о том, что попал в больницу 27 августа. Он сообщил, что провел несколько концертов будучи с высокой температурой. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Сам певец считает, что заболел после отдыха в Крыму, где катался на яхте и его, якобы, продуло.
Фото и видео: Instagram
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