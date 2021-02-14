Актер сериалов «След» и «Громовы» Олег Валкман скончался в реанимации

На личном сайте Валкмана указано, что он скоропостижно скончался после болезни. «Всю свою жизнь он был бесконечно предан своему делу. Он всегда был отзывчивым и чутким к людям. Утрата эта тяжела и невосполнима. Из ближайших родственников у Олега осталась только племянница с 3-месячным младенцем на руках», — отметили родственники.

К слову, незадолго до этого партнер умершего артиста по работе в сериале «След» Сергей Пиоро рассказал, что на одной из съемок его коллеге стало плохо, у него случился приступ. «В ноябре мы с ним встречались, он был на съемках. Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом всё было нормально. Ну, у него была небольшая проблема, с чем связанная, неизвестно», — вспоминал Сергей.

Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких сериалах, как «Громовы», «Штрафбат» и «След», «Марш Турецкого», «Бумер» и другие.

Совсем недавно мы писали, что умер основатель легендарного журнала «Hustler» Ларри Флинт.Хозяин главного конкурента «Playboy» скончался 79-м году жизни.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям