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Актер сериалов «След» и «Громовы» Олег Валкман скончался в реанимации

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Олег Валкман

Фото: valkman.ru

Российскому актеру было 52 года. Он скончался в в реанимации одной из столичных клиник.

Об этой новости сообщает Пятый канал. Стало известно, что уход из жизни Олега Валкмана был внезапным. «У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали "скорую", какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало», — рассказала представитель актера Алена Мишина.

На личном сайте Валкмана указано, что он скоропостижно скончался после болезни. «Всю свою жизнь он был бесконечно предан своему делу. Он всегда был отзывчивым и чутким к людям. Утрата эта тяжела и невосполнима. Из ближайших родственников у Олега осталась только племянница с 3-месячным младенцем на руках», — отметили родственники.

К слову, незадолго до этого партнер умершего артиста по работе в сериале «След» Сергей Пиоро рассказал, что на одной из съемок его коллеге стало плохо, у него случился приступ. «В ноябре мы с ним встречались, он был на съемках. Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом всё было нормально. Ну, у него была небольшая проблема, с чем связанная, неизвестно», — вспоминал Сергей.

Олег Валкман начал активно сниматься в кино с 2001 года. Он сыграл в таких сериалах, как «Громовы», «Штрафбат» и «След», «Марш Турецкого», «Бумер» и другие.

Совсем недавно мы писали, что умер основатель легендарного журнала «Hustler» Ларри Флинт.Хозяин главного конкурента «Playboy» скончался 79-м году жизни.

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Фото: valkman.ru

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