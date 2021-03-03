Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от рака

Известно, что 43-летний Марченко долгое время страдал от заболевания. «После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко», — говорится в сообщении.

Актер перенес несколько курсов химиотерапии и операций. Последний раз Марченко выходил на связь в своем аккаунте 28 февраля. 1 марта о смерти мужа рассказала его супруга Светлана. «Вани больше нет», — уточнила она.

Как пишет «СтарХит», прощание с актером состоится 4 марта в 10.00 в Киеве. Звезду кремируют и похоронят на Байковом кладбище, которое считается очень престижным для столицы Украины.