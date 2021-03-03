Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от рака
Фото: kino-teatr.ru
Известно, что 43-летний Марченко долгое время страдал от заболевания. «После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко», — говорится в сообщении.
Актер перенес несколько курсов химиотерапии и операций. Последний раз Марченко выходил на связь в своем аккаунте 28 февраля. 1 марта о смерти мужа рассказала его супруга Светлана. «Вани больше нет», — уточнила она.
Как пишет «СтарХит», прощание с актером состоится 4 марта в 10.00 в Киеве. Звезду кремируют и похоронят на Байковом кладбище, которое считается очень престижным для столицы Украины.
Фото: Facebook/LeDoyen Studio
В феврале в Москве скончался актер Виталий Альшанский, известный своими ролями в сериалах «Бригада» и «Кухня». Ему было 52 года. Погибшего обнаружила знакомая актера, которая пришла к нему домой, но дверь ей никто не открыл — ее пришлось вскрывать с помощью сотрудников правоохранительных органов. Мужчину нашли лежащим на диване. Женщина вызвала скорую, однако помочь ему было уже нельзя. Причина смерти актера неизвестна.
Фото: Facebook/LeDoyen Studio, kino-teatr.ru
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