Умер актер «Бригады» и «Кухни» Виталий Ольшанский
Фото: www.instagram.com/vitaliy_and_vitaliy/
В Москве скончался актер Виталий Альшанский, известный своими ролями в сериалах «Бригада» и «Кухня». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Погибшему было 52 года. Погибшего обнаружила знакомая актера, которая пришла к нему домой, но дверь ей никто не открыл — ее пришлось вскрывать с помощью сотрудников правоохранительных органов. Мужчину нашли лежащим на диване. Женщина вызвала скорую, однако помочь ему было уже нельзя. Причина смерти актера неизвестна.
Как рассказали друзья Виталия, никаких проблем со здоровьем у мужчины не было, и единственное, что его беспокоило — это давление.
Среди известных ролей Виталия — работы в сериалах «Кухня», «Полицейский с Рублевки», «Майор Гром», «Бригада», «Бальзаковский возраст или все мужики сво...» и другие.
Фото: Instagram Виталия Альшанского
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