Актера сериала «Склифосовский» Петра Томашевского срочно госпитализировали — что произошло

На данный момент актер находится в центральной московской больнице под присмотром врачей, а обстоятельства ночной драки выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что звезды нередко попадают в конфликтные ситуации — например, драка, которая произошла прошлой зимой, стоила Павлу Прилучному лица. Накануне актер поведал, что получил серьезные травмы, которые не лучшим образом сказались на его внешности.

«Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы», — рассказал он.