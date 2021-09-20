Платиновый блонд и стильное каре: Айза Долматова отпустила прошлое и начала новую главу жизни

В выборе прически, Айза тоже долгое время не решалась на эксперименты, предпочитая свои привычные длинные локоны рыжего или каштанового оттенков. Свое решение преобразиться, девушка объяснила просто: «Лучшие времена настали, пацаны», — написала она, намекая на то, что в ее жизни наступила белая полоса после ряда неудач, включая и проблемы в личной жизни.

Напомним, что не так давно, у Айзы завершился непродолжительный, но страстный роман с Олегом Майями, после которого пара не удержалась, чтобы не рассказать нелицеприятные подробности своих отношений. Но сегодня все позади и Долматова готова к новым начинаниям.