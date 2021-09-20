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Платиновый блонд и стильное каре: Айза Долматова отпустила прошлое и начала новую главу жизни

Бывшая супруга Гуфа, предприниматель и блогер Айза, не устает удивлять подписчиков новыми поводами для обсуждений ее персоны. Только в этот раз — повод действительно стоящий. Мама 2-х детей, опубликовала в своем Instagram видео, где показала себя в абсолютно нетипичном для себя образе: в черном вечернем платье с декольте и обновленной прической — оригинальным платиновым каре.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Айза Долматова привела подписчиков в восторг

Фото: Личный Instagram @aizalovesam

Некоторые подписчики, конечно, не смогли не оставить едких комментариев и даже сравнили Долматову с Ольгой Бузовой, но большинство — остались в восторге, настолько ей идет этот женственный образ по сравнению с привычным «пацанским» стилем звездного блогера.

В выборе прически, Айза тоже долгое время не решалась на эксперименты, предпочитая свои привычные длинные локоны рыжего или каштанового оттенков. Свое решение преобразиться, девушка объяснила просто: «Лучшие времена настали, пацаны», — написала она, намекая на то, что в ее жизни наступила белая полоса после ряда неудач, включая и проблемы в личной жизни.

Напомним, что не так давно, у Айзы завершился непродолжительный, но страстный роман с Олегом Майями, после которого пара не удержалась, чтобы не рассказать нелицеприятные подробности своих отношений. Но сегодня все позади и Долматова готова к новым начинаниям.

Фото и видео: Instagram