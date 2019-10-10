Айза Анохина поздравила мужа с годовщиной и показала свадебное фото в фате за 10 долларов

Айза заинтриговала подписчиков цифрами, а те решили, что у супругов жизнь настолько веселая, что год идет за три.

«Когда ты меня бросишь, ты будешь завидным женихом. а пока я терплю тебя, а ты меня, хочу поздравить нас с 12-ой годовщиной свадьбы)) и пожелать нам больше юмора, волн, сумок, досок, бриллиантов, поке болов и туна татаки)) а тебе желаю больше фоллверов и секси фоток в директ», - поздравила Анохина мужа (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).