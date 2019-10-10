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Айза Анохина поздравила мужа с годовщиной и показала свадебное фото в фате за 10 долларов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Айза и Дмитрий Анохины

Фото: Instagram

Телеведущая во второй раз вышла замуж четыре года назад.

Бьюти-блогер, рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина поздравила мужа Дмитрия с 12-летием свадьбы, хотя поженились они всего четыре года назад.

Айза заинтриговала подписчиков цифрами, а те решили, что у супругов жизнь настолько веселая, что год идет за три.

«Когда ты меня бросишь, ты будешь завидным женихом. а пока я терплю тебя, а ты меня, хочу поздравить нас с 12-ой годовщиной свадьбы)) и пожелать нам больше юмора, волн, сумок, досок, бриллиантов, поке болов и туна татаки)) а тебе желаю больше фоллверов и секси фоток в директ», - поздравила Анохина мужа (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

В комментариях отметили, что Айза выглядит очень естественно, с резинками для волос на руке и в простой короткой фате. На что звезда Instagram ответила, что жить не может без резинок, а фату она купила всего за 10 долларов в Лас-Вегасе, где проходила свадебная церемония.

Брак с Дмитрием Анохиным стал для Айзы вторым. У них растет растет сын Элвис, которому в октябре исполнилось три года. Первым мужем Анохиной и отцом ее старшего сына Сами является рэпер Алексей Долматов (Гуф). Их отношения не были простыми. Роман развивался стремительно, они поженились в 2010 году, но всего через три года расстались из-за измен мужа и его увлечений наркотиками.

Фото и видео: Instagram

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