Агутин считает новогодние выступления звезд бесполезными: «Не смотрю, но участвую»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agutinleonid/Instagram
Агутин рассказал в своем Instagram-аккаунте, что участие в новогодних программах — выбор тех артистов, которые ценят своего зрителя. Ведь никакого дополнительного дохода он от этого не получает. Певец признался, что даже не смотрит отснятые выступления, так как не имеет дома телевизора.
«Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится», — высказался музыкант.
Агутин отметил, что это относится только к состоявшимся артистам, тогда как для «новичков» сцены участие в новогодних шоу, несомненно, важный опыт и мечта. Для тех, кому не по душе смотреть телевизор в новогоднюю ночь, певец советует просто его не включать, а обратить внимание на многочисленные шоу в интернете.
Известно, что новогодние корпоративы, ради которых некоторые исполнители жертвует семейным праздником, приносят куда больше денег.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press