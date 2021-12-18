Агутин считает новогодние выступления звезд бесполезными: «Не смотрю, но участвую»

«Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится», — высказался музыкант.

Агутин отметил, что это относится только к состоявшимся артистам, тогда как для «новичков» сцены участие в новогодних шоу, несомненно, важный опыт и мечта. Для тех, кому не по душе смотреть телевизор в новогоднюю ночь, певец советует просто его не включать, а обратить внимание на многочисленные шоу в интернете.

Известно, что новогодние корпоративы, ради которых некоторые исполнители жертвует семейным праздником, приносят куда больше денег.