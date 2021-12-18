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Агутин считает новогодние выступления звезд бесполезными: «Не смотрю, но участвую»

53-летний заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что новогодние концерты, транслируемые на федеральных каналах, не приносят ему дохода. Певец продолжает участвовать в «голубых огоньках» исключительно ради того, чтобы порадовать своих поклонников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонид Агутин и Анжелика Варум

Фото: @agutinleonid/Instagram

Агутин рассказал в своем Instagram-аккаунте, что участие в новогодних программах — выбор тех артистов, которые ценят своего зрителя. Ведь никакого дополнительного дохода он от этого не получает. Певец признался, что даже не смотрит отснятые выступления, так как не имеет дома телевизора.

Агутин и Варум поют дома во время самоизоляции

«Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится», — высказался музыкант.

Агутин отметил, что это относится только к состоявшимся артистам, тогда как для «новичков» сцены участие в новогодних шоу, несомненно, важный опыт и мечта. Для тех, кому не по душе смотреть телевизор в новогоднюю ночь, певец советует просто его не включать, а обратить внимание на многочисленные шоу в интернете.

Известно, что новогодние корпоративы, ради которых некоторые исполнители жертвует семейным праздником, приносят куда больше денег.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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