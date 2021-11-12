Стали известны гонорары за выступления Лепса, Пугачевой и других звезд на новогодних корпоративах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Многие артисты сегодня терпят финансовое бедствие. Касается это не только обычных заработков, но и новогодних корпоративов. Как пишет издание News.ru, количество новогодних корпоративов из-за пандемии резко снизилось.
«Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано "всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились". Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами», — рассказал изданию один организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд первой величины Сергей Лавров.
Что касается заработков, это зависит от артиста, а также от даты – чем ближе к Новому году, тем дороже, заявил концертный промоутер Юрий Борисов.
Интересно, что, по информации ProStars, особенно дорогим в этом году стал Григорий Лепс, которому придется заплатить больше, чем Алле Пугачевой. Так, за выступление Лепса придется заплатить 12 миллионов рублей, за выступление Пугачевой – 8-10 миллионов.
Кроме того, концерт Моргенштерна и Полины Гагариной в декабре будет обойдется около семи миллионов рублей, Диму Билана, Нюшу и Лолиту можно пригласить на новогодний корпоратив за 2-3 миллиона рублей.
Фото: Global Look press