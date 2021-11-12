Стали известны гонорары за выступления Лепса, Пугачевой и других звезд на новогодних корпоративах

Многие артисты сегодня терпят финансовое бедствие. Касается это не только обычных заработков, но и новогодних корпоративов. Как пишет издание News.ru, количество новогодних корпоративов из-за пандемии резко снизилось.

«Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано "всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились". Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами», — рассказал изданию один организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд первой величины Сергей Лавров.