Аглая Тарасова рассказала о бурных отношениях с Ильей Глинниковым
Фото: Instagram/@aglayatarasova
Пара встречалась два года, до свадьбы дело не дошло. Несмотря на это, коллеги сумели сохранить теплые дружеские отношения. Аглая призналась, что эти отношения дали хороший опыт. Она вспоминает о том периоде жизни с благодарностью. «У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи. Тогда это было здорово», — призналась 26-летняя девушка.
Фото: Instagram/@glinnikov1st
После разрыва с Ильей она начала встречаться с Милошом Биковичем, с которым тоже рассталась через два года. «Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям», — подчеркнула она. В интервью WomanHit она призналась, что сейчас влюблена.
Ранее Аглая Тарасова и режиссер Даррен Аронофски вместе встретили новый год в Океании. 50-летний Даррен Аронофски встречался со многими знаменитыми женщинами. Так, у него был роман с актрисой Дженнифер Лоуренс (снялась у него в главной роди в фильме «Мама!», — прим. ред.), состоял в отношениях с продюсером Брэнди-Энн Мильбрадт, актриса Рейчел Вайс родила ему сына.
Фото: Instagram/@aglayatarasova, Instagram/@glinnikov1st
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!