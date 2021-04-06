Аглая Тарасова рассказала о бурных отношениях с Ильей Глинниковым

После разрыва с Ильей она начала встречаться с Милошом Биковичем, с которым тоже рассталась через два года. «Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям», — подчеркнула она. В интервью WomanHit она призналась, что сейчас влюблена.

Ранее Аглая Тарасова и режиссер Даррен Аронофски вместе встретили новый год в Океании. 50-летний Даррен Аронофски встречался со многими знаменитыми женщинами. Так, у него был роман с актрисой Дженнифер Лоуренс (снялась у него в главной роди в фильме «Мама!», — прим. ред.), состоял в отношениях с продюсером Брэнди-Энн Мильбрадт, актриса Рейчел Вайс родила ему сына.