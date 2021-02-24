Агент Жерара Депардье прокомментировал выдвинутые обвинения в домогательствах

Агент актера Жерара Депардье, которая ранее обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, прокомментировал инцидент в беседе с «РИА Новости».

Как заявил Арно Фрилле, все заявления старые, а кроме того, «репутация Депардьё никогда не отличалось имиджем ловеласа или дамского угодника».

«Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей», – заявил Фрилле.

Ранее обвинения в харрасменте в адрес Депардье прозвучали во французском издании Le Parisien. Напомним, на данный момент актер является гражданином России.

Сегодня стало известно, что российское гражданство получил еще один иностранный артист — сербский актер и звезда фильма «Холоп» Милош Бикович.

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Фото: Global Look Press

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