Милош Бикович получил российское гражданство

Сербский актер Милош Бикович, звезда фильма «Холоп», получил российское гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал издания Super.ru.

Актер пользуется большим спросом на российском телевидении и в кинематографе. При этом ранее, год назад, от российского гражданство он уже отказывался, заявив, что ему хорошо и так.

Отвечая на вопрос журналистов издания «Собеседник» о том, почему он так поступил, актер ответил: «Я и без паспорта чувствую себя здесь, как будто я дома. Быть сербом в России — это очень круто. Ты вроде и свой, но все-таки немножко европеец. Или по-другому: европеец, но все-таки свой. Меня здесь очень хорошо приняли, но нет никакой причины стараться стать русским. Я и так достаточно русский, оставаясь при этом сербом».

Теперь актер, судя по всему, поменял свою точку зрения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Теперь звезда фильмов «Отель "Белград"», «Холоп» и «Лед» тоже стал соотечественником Жерара Депардье, который получил гражданство ранее.

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