Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период» – продюсер фигуристки раскрыла причину

Аделина Сотникова, оставшись без партнера, ушла из «Ледникового периода» – ее напарник Давид Манукян, с которым они отлично сработались, покинул проект. Девушке долго пытались найти замену, однако ничего не вышло. На роль ее напарника попробовались Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Эльман, Севак, Никита Киоссе, Артем Качер, Влад Канопка и многие другие.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участие в «Ледниковом периоде». Мы знаем, что многие ждали ее появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось. Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности», — сообщила «СтарХиту» продюсер Сотниковой Анастасия IVKA