Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период» – продюсер фигуристки раскрыла причину
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @adelina_sotnikova14
Аделина Сотникова, оставшись без партнера, ушла из «Ледникового периода» – ее напарник Давид Манукян, с которым они отлично сработались, покинул проект. Девушке долго пытались найти замену, однако ничего не вышло. На роль ее напарника попробовались Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Эльман, Севак, Никита Киоссе, Артем Качер, Влад Канопка и многие другие.
«К сожалению, Аделина не сможет принять участие в «Ледниковом периоде». Мы знаем, что многие ждали ее появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось. Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности», — сообщила «СтарХиту» продюсер Сотниковой Анастасия IVKA
В какой-то момент идеальный кандидат был найден, однако звезды не сработались.
«Когда мы уже потеряли надежду, мне позвонил близкий друг Игорь Жижикин и предложил пригласить в проект потрясающего актера Павла Чинарева — звезду сериала «Мажор», фильма «Девятаев», «Смертельные иллюзии» и десятков других. Мы по-дружески попросили его приехать на лед, и оказалось, что Паша потрясающе катается, плюс подходит по формату шоу. Они с Аделиной составили бы невероятную пару. Как актер он, кстати, сейчас на взлете, у него плотный график. Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению. Поэтому, мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идет, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски, увы, безуспешно. От всей души благодарны Илье Авербуху за поддержку и помощь во всем», — раскрыла Анастасия.
Фото: Instagram