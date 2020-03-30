«Абсолютно разумное создание»: Божена Рынска показала новые фото новорожденной дочери

«Вот это моя первая встреча с дочерью. Принесли кулёк. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас. Сейчас, почти в месяц - последние две фотографии - она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведёт себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков. Кстати, любимый брат моей прабабушки был писаным красавцем. Но когда ему из роддома принесли его сына - тоже Женю - Пётр Андреевич страшно расстроился. Такого уродца принесли. Но ничего, прошли годы, и дядя Женя вырос в такого же красавца, как и отец, только шатенистого», — написала Рынска в Instagram.