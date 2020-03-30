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«Абсолютно разумное создание»: Божена Рынска показала новые фото новорожденной дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Известная журналистка и вдова политолога Игоря Малашенко опубликовала фотографии дочери, которую родила суррогатная мать, и рассказала о малышке.

«Вот это моя первая встреча с дочерью. Принесли кулёк. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас. Сейчас, почти в месяц - последние две фотографии - она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведёт себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков. Кстати, любимый брат моей прабабушки был писаным красавцем. Но когда ему из роддома принесли его сына - тоже Женю - Пётр Андреевич страшно расстроился. Такого уродца принесли. Но ничего, прошли годы, и дядя Женя вырос в такого же красавца, как и отец, только шатенистого», — написала Рынска в Instagram.

Напомним, в конце лета прошлого года стало известно, что Божена Рынска ждет дочь от Игоря Малашенко, которого не стало в феврале 2019-го. Буквально вчера она рассказала о том, что суррогатная мать родила ей дочку. Рынска и Малашенко состояли в отношениях семь лет, но поженились только осенью 2018 года, незадолго до его смерти.

Фото: Instagram

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