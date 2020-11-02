«Абсолютная нирвана»: Лиза Арзамасова отправилась к осеннему морю в уютном образе

Актриса Лиза Арзамасова снова интригует своих подписчиков. Она опубликовала фотографию, как она в теплой одежде сидит на берегу моря, и подписала, что находится в Краснодарском крае. Где именно, она не уточняет, однако в комментариях в ответ на вопрос подписчиков отмечает, что не в Сочи.

«Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и теплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой теплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы — от сочного зеленого до солнечно желтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами еще не отцвели. И море всех оттенков — спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой», — подписала она публикацию.