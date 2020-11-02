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«Абсолютная нирвана»: Лиза Арзамасова отправилась к осеннему морю в уютном образе

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Лиза Арзамасова

Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/?hl=ru

Актриса выложила уютную фотографию на берегу Черного моря в Краснодарском крае.

Актриса Лиза Арзамасова снова интригует своих подписчиков. Она опубликовала фотографию, как она в теплой одежде сидит на берегу моря, и подписала, что находится в Краснодарском крае. Где именно, она не уточняет, однако в комментариях в ответ на вопрос подписчиков отмечает, что не в Сочи.

«Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и теплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой теплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы — от сочного зеленого до солнечно желтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами еще не отцвели. И море всех оттенков — спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой», — подписала она публикацию.

В комментариях подписчики интересуются, куда отправилась Арзамасова, и восхищаются атмосферной фотографией:

«Вы обалденно написали, Лиз! Так поэтично, что я мгновенно себя представил там. Я очень рад, что в вашем графике нашлось время для такой радости», «Такой он — благодатный Краснодарский край! Край добра и гостеприимствам! Всегда рады Вам!!!», «Хорошему человеку везде уютно! Вдохновляющий и в то же время очень умиротворяющий кадр».

Напомним, ранее Лиза Арзамасова появилась на юбилейной обложке журнала «Лиза», который отмечает свое 25-летие. На безымянном пальце актрисы появилось новое кольцо, вместо помолвочного с бриллиантом, которое ей подарил ее возлюбленный Илья Авербух. Такие перемены заставили гадать о возможном изменившимся семейном положении Арзамасовой.

Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой

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