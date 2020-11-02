«Абсолютная нирвана»: Лиза Арзамасова отправилась к осеннему морю в уютном образе
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/?hl=ru
Актриса Лиза Арзамасова снова интригует своих подписчиков. Она опубликовала фотографию, как она в теплой одежде сидит на берегу моря, и подписала, что находится в Краснодарском крае. Где именно, она не уточняет, однако в комментариях в ответ на вопрос подписчиков отмечает, что не в Сочи.
«Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и теплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой теплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы — от сочного зеленого до солнечно желтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами еще не отцвели. И море всех оттенков — спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой», — подписала она публикацию.
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Абсолютная нирвана конца октября Краснодарского края. Никогда бы не подумала, что может быть такой уют и такая гармония в пасмурную погоду у моря! Полный восторг! Пустынный пляж, плюс 18, шум волны, ветер ласковый и тёплый, термос с горячим «узваром». Прямо на этой тёплой гальке хотелось уснуть... И тонность такая красок на берегу, а передо мной красивая яркая осень, буйство листвы - от сочного зелёного, до солнечно жёлтого и малиновых листьев персиковых садов! И розы, которые местами ещё не отцвели. И море всех оттенков - спокойных под хмурящимся небом. Впервые в это время года насладилась несолнечной погодой! #🍁#🌊
В комментариях подписчики интересуются, куда отправилась Арзамасова, и восхищаются атмосферной фотографией:
«Вы обалденно написали, Лиз! Так поэтично, что я мгновенно себя представил там. Я очень рад, что в вашем графике нашлось время для такой радости», «Такой он — благодатный Краснодарский край! Край добра и гостеприимствам! Всегда рады Вам!!!», «Хорошему человеку везде уютно! Вдохновляющий и в то же время очень умиротворяющий кадр».
Напомним, ранее Лиза Арзамасова появилась на юбилейной обложке журнала «Лиза», который отмечает свое 25-летие. На безымянном пальце актрисы появилось новое кольцо, вместо помолвочного с бриллиантом, которое ей подарил ее возлюбленный Илья Авербух. Такие перемены заставили гадать о возможном изменившимся семейном положении Арзамасовой.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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