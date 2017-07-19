«А потом уже было поздно»: Лайма Вайкуле назвала 5 причин своей бездетности
Она не любит готовить, много времени посвящает карьере и друзьям, смотрит турецкие сериалы. Возможно, жизнь 63-летней Лаймы Вайкуле сложилась бы совсем иначе, будь у нее дети, но у звезды были свои причины не заводить их, и она не скрывает этого.
Во-первых, карьера. Однажды начинающая певица сделала аборт: ребенок не вписывался в ее планы по покорению сцены.
Во-вторых — мужчина. Продюсер Андрей Латковский, с которым они вместе с 1978 года, никогда не стремился стать отцом. «Мне кажется, у Андрея нет и никогда не было этого желания — иметь ребенка», — призналась она в интервью журналу «ОК!».
«Потом, когда, может быть, и он захотел, уже было поздно, уже было здоровье не то», — добавила она.
В возрасте 37 лет Вайкуле узнала, что больна раком груди. «Стала бы я такой, какая я сейчас, если бы не болезнь? Думаю, что нет», — говорила она позднее.
Лайма не скрывает, что хотела бы стать мамой. Она даже задумалась об искусственных способах зачатия, но ее духовник не одобрил эту идею.
Фото: instagram.com, starface.ru