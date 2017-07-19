63-летняя Лайма Вайкуле объяснила, почему так и не стала мамой

Она не любит готовить, много времени посвящает карьере и друзьям, смотрит турецкие сериалы. Возможно, жизнь 63-летней Лаймы Вайкуле сложилась бы совсем иначе, будь у нее дети, но у звезды были свои причины не заводить их, и она не скрывает этого.

Во-первых, карьера. Однажды начинающая певица сделала аборт: ребенок не вписывался в ее планы по покорению сцены.

Во-вторых — мужчина. Продюсер Андрей Латковский, с которым они вместе с 1978 года, никогда не стремился стать отцом. «Мне кажется, у Андрея нет и никогда не было этого желания — иметь ребенка», — призналась она в интервью журналу «ОК!».