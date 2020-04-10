passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Анны Седоковой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Седокова похвасталась новым питомцем: «Я и наш четырехмесячный сыночек щеночек. Похожи?»

Оксана Фандера и Ксения Алферова тоже показали фото с домашними любимцами.

Надежда Михалкова разбирает книги: «Заказали книжки, получили, распаковали, обрадовались и... уснули... начнем завтра читать».

Виктория Дайнеко обретает новые навыки в режиме самоизоляции: «Самоизоляция — это когда в 32 года решила научиться играть на фортепьяно. Когда мне было 7 лет, я перед балетной школой брала индивидуальные уроки у нашего концертмейстера, но быстро сдулась и продолжила заниматься только танцами. Нет, пианистом уже мне не стать, но вот научиться играть хотяб пару песен хочется. Пока успехи так себе. Нашла обучающее видео этой песне в Ютюбе, в надежде на чудо. Может быть когда нибудь смогу для вас записать полноценное видео где не буду путаться в аккордах, пожелайте удачи».

Анна Семенович выбралась на свободу с карантина: «Я так рада всему! Просто быть, просто дышать и любить, надеяться и верить. Верить, что все скоро наладится и мы еще споем. Люблю вас».

Вера Брежнева рассказала о своей не-идеальности: «Я не идеальна. Да и вообще идеальных людей не существует. И нет предела совершенству, поэтому всегда есть куда стремиться. Но я люблю себя и принимаю такой неидеальной. Хоть и требовательна к себе очень. И порой, слишком серьезно к себе относилась. Я не робот. Конечно, я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости и вообще я люблю поесть!!) Я всю неделю правильно питаюсь, хорошо себя чувствую, тренируюсь, и потом, РАЗ в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин) — ВСЕ, что мне хочется. И сначала, когда я еще любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) Но это и был мой прием пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка — максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас. Я придерживаюсь всех тех правил, о которых вам рассказываю, и раз в неделю, уже упоминала — my guilty pleasure)) только я разлюбила сладкое. Поэтому торта мне не хочется. Но я расскажу, чем сейчас я себя балую. Например, это могут быть: вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой) учитывая, что я минимизирую глютен в течении недели, но не схожу с ума. Это может быть жареная картошечка с луком)) это вообще one love )) так же это сырники!! Я скучаю по молочке и таким образом себя балую)) Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю. А так же, например, я могу взять и не потренироваться... ну вот пропустить тренировку и все. Так же могу взять и залипнуть до 4х утра с сериалом. Теперь вам будет легче воспринимать мои посты».

Лукерья Ильяшенко тоже демонстрирует суровую повседневность: «Рабочий день — не оправдание! Давай, тряпка, наври что-нибудь начальнику и приходи заниматься».

Светлана Зейналова взяла интервью у «особенной» дочери:

«Дети пишут письма деду Морозу и просят забрать маму на работу, а то у нее слишком много свободного времени! Саша откровенно приносит мне сумку и говорит: "Мама идет на работу, а Саша сидит дома". И толкает в сторону двери. И это при том, что по утрам, пока они спят, меня нет дома», — пожаловалась она.

Сергей Безруков продемонстрировал свой уютный быт: «Начинайте утро с классики, Дорогие мои, Хоррошие, и дети обязательно полюбят классическую музыку... Доброе САМОУЕДИНЕННОЕ утро, Дорогие мои! Всем ЗДОРОВЬЯ! Берегите себя и своих близких! (арфа,Софья Кипрская) #классика #мариинка #доброеутро».

Екатерина Волкова поздравила мужа с юбилеем свадьбы: «10 лет пролетели незаметно. Мы все такие же.... по крайней мере, влезли в ту же одежду, что 9 апреля 2010 года. И погода, кстати, такая же теплая и солнечная».

У принца Чарльза тоже семейный праздник — 15-летие со дня свадьбы.

Дарья Мороз показала уютное фото дочери: «Утренние нежные дети))) #хроникикарантиннойжизни».

Многодетная певица Согдиана выбралась на прогулку с малышом.

Марина Юдашкина похвасталась: «Все дни выходные! Сидим дома».

Анастасия Волочкова решила не скрывать коленки в синяках и рассказала о своем питании: «Мой ежедневный рацион питания никак не изменился во время пребывания дома. Ем я салатные листья, вареные в смятку яйца. Или овощной постный очень острый суп и немного отварной курицы без соли. Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или Тартар из рыбки. Так что, сидя дома, особо не наедайтесь. Чтобы не набрать вес без движения».

Виктория Толстоганова примерила модную маску.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!