9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева рассказала о своей не-идеальности: «Я не идеальна. Да и вообще идеальных людей не существует. И нет предела совершенству, поэтому всегда есть куда стремиться. Но я люблю себя и принимаю такой неидеальной. Хоть и требовательна к себе очень. И порой, слишком серьезно к себе относилась. Я не робот. Конечно, я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости и вообще я люблю поесть!!) Я всю неделю правильно питаюсь, хорошо себя чувствую, тренируюсь, и потом, РАЗ в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин) — ВСЕ, что мне хочется. И сначала, когда я еще любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) Но это и был мой прием пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка — максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас. Я придерживаюсь всех тех правил, о которых вам рассказываю, и раз в неделю, уже упоминала — my guilty pleasure)) только я разлюбила сладкое. Поэтому торта мне не хочется. Но я расскажу, чем сейчас я себя балую. Например, это могут быть: вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой) учитывая, что я минимизирую глютен в течении недели, но не схожу с ума. Это может быть жареная картошечка с луком)) это вообще one love )) так же это сырники!! Я скучаю по молочке и таким образом себя балую)) Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю. А так же, например, я могу взять и не потренироваться... ну вот пропустить тренировку и все. Так же могу взять и залипнуть до 4х утра с сериалом. Теперь вам будет легче воспринимать мои посты».