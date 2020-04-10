9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Анна Седокова похвасталась новым питомцем: «Я и наш четырехмесячный сыночек щеночек. Похожи?»
Оксана Фандера и Ксения Алферова тоже показали фото с домашними любимцами.
Надежда Михалкова разбирает книги: «Заказали книжки, получили, распаковали, обрадовались и... уснули... начнем завтра читать».
Виктория Дайнеко обретает новые навыки в режиме самоизоляции: «Самоизоляция — это когда в 32 года решила научиться играть на фортепьяно. Когда мне было 7 лет, я перед балетной школой брала индивидуальные уроки у нашего концертмейстера, но быстро сдулась и продолжила заниматься только танцами. Нет, пианистом уже мне не стать, но вот научиться играть хотяб пару песен хочется. Пока успехи так себе. Нашла обучающее видео этой песне в Ютюбе, в надежде на чудо. Может быть когда нибудь смогу для вас записать полноценное видео где не буду путаться в аккордах, пожелайте удачи».
Анна Семенович выбралась на свободу с карантина: «Я так рада всему! Просто быть, просто дышать и любить, надеяться и верить. Верить, что все скоро наладится и мы еще споем. Люблю вас».
Вера Брежнева рассказала о своей не-идеальности: «Я не идеальна. Да и вообще идеальных людей не существует. И нет предела совершенству, поэтому всегда есть куда стремиться. Но я люблю себя и принимаю такой неидеальной. Хоть и требовательна к себе очень. И порой, слишком серьезно к себе относилась. Я не робот. Конечно, я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости и вообще я люблю поесть!!) Я всю неделю правильно питаюсь, хорошо себя чувствую, тренируюсь, и потом, РАЗ в неделю с таким же удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин) — ВСЕ, что мне хочется. И сначала, когда я еще любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) Но это и был мой прием пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка — максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас. Я придерживаюсь всех тех правил, о которых вам рассказываю, и раз в неделю, уже упоминала — my guilty pleasure)) только я разлюбила сладкое. Поэтому торта мне не хочется. Но я расскажу, чем сейчас я себя балую. Например, это могут быть: вареники с вишней или пельмени с курицей/индейкой) учитывая, что я минимизирую глютен в течении недели, но не схожу с ума. Это может быть жареная картошечка с луком)) это вообще one love )) так же это сырники!! Я скучаю по молочке и таким образом себя балую)) Но это не все сразу!!!!! Раз в неделю на завтрак или обед одно такое блюдо. Чаще всего, после такого я уже даже не ужинаю. А так же, например, я могу взять и не потренироваться... ну вот пропустить тренировку и все. Так же могу взять и залипнуть до 4х утра с сериалом. Теперь вам будет легче воспринимать мои посты».
Лукерья Ильяшенко тоже демонстрирует суровую повседневность: «Рабочий день — не оправдание! Давай, тряпка, наври что-нибудь начальнику и приходи заниматься».
Светлана Зейналова взяла интервью у «особенной» дочери:
«Дети пишут письма деду Морозу и просят забрать маму на работу, а то у нее слишком много свободного времени! Саша откровенно приносит мне сумку и говорит: "Мама идет на работу, а Саша сидит дома". И толкает в сторону двери. И это при том, что по утрам, пока они спят, меня нет дома», — пожаловалась она.
Сергей Безруков продемонстрировал свой уютный быт: «Начинайте утро с классики, Дорогие мои, Хоррошие, и дети обязательно полюбят классическую музыку... Доброе САМОУЕДИНЕННОЕ утро, Дорогие мои! Всем ЗДОРОВЬЯ! Берегите себя и своих близких! (арфа,Софья Кипрская) #классика #мариинка #доброеутро».
Екатерина Волкова поздравила мужа с юбилеем свадьбы: «10 лет пролетели незаметно. Мы все такие же.... по крайней мере, влезли в ту же одежду, что 9 апреля 2010 года. И погода, кстати, такая же теплая и солнечная».
У принца Чарльза тоже семейный праздник — 15-летие со дня свадьбы.
Дарья Мороз показала уютное фото дочери: «Утренние нежные дети))) #хроникикарантиннойжизни».
Многодетная певица Согдиана выбралась на прогулку с малышом.
Марина Юдашкина похвасталась: «Все дни выходные! Сидим дома».
Анастасия Волочкова решила не скрывать коленки в синяках и рассказала о своем питании: «Мой ежедневный рацион питания никак не изменился во время пребывания дома. Ем я салатные листья, вареные в смятку яйца. Или овощной постный очень острый суп и немного отварной курицы без соли. Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или Тартар из рыбки. Так что, сидя дома, особо не наедайтесь. Чтобы не набрать вес без движения».
Виктория Толстоганова примерила модную маску.
Фото и видео: Instagram
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