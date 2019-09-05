35-летняя Согдиана рассказала, как приводит себя в форму после третьих родов

За первые две недели после родов Согдиана убрала половину из набранного лишнего веса. Сейчас артистка активно работает над тем, чтобы ее покинули и оставшиеся килограммы, сообщает «СтарХит».

«Больше всего мучили отеки, — рассказала Согдиана. — Самый быстрый способ вернуться в форму — подходить ко всему комплексно: правильно питаться, заниматься спортом и делать массажи». Но врачи пока запрещают певице делать физические упражнения, поэтому ей помогает пока зарядка для укрепления спины. Приходят на помощь и прогулки с маленьким сыном. «При правильном выборе нагрузки и чередовании скорости шага это бывает даже эффективнее фитнеса», - уверена артистка.