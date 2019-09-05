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35-летняя Согдиана рассказала, как приводит себя в форму после третьих родов

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Согдиана

Фото: Instagram

За беременность певица набрала 19 килограммов.

В конце июля Согдиана стала мамой в третий раз. Свою беременность она тщательно скрывала. «Я до сих не могу поверить, что эти, 38 недель, прошли так стремительно... Я оберегала это состояние, не афишировала,- я много работала, чтобы впереди было достойное будущее, чтобы не было никаких «остановок». У нас с малышом все хорошо! Спасибо каждому за ваши теплые поздравления», - написала многодетная мать сразу после появления сына на свет (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

За первые две недели после родов Согдиана убрала половину из набранного лишнего веса. Сейчас артистка активно работает над тем, чтобы ее покинули и оставшиеся килограммы, сообщает «СтарХит».

«Больше всего мучили отеки, — рассказала Согдиана. — Самый быстрый способ вернуться в форму — подходить ко всему комплексно: правильно питаться, заниматься спортом и делать массажи». Но врачи пока запрещают певице делать физические упражнения, поэтому ей помогает пока зарядка для укрепления спины. Приходят на помощь и прогулки с маленьким сыном. «При правильном выборе нагрузки и чередовании скорости шага это бывает даже эффективнее фитнеса», - уверена артистка.

Во время беременности Согдиана не отказывалась от булочек и сладостей. Теперь она пересмотрела свой рацион.

«Отказалась от мучного, картошки, риса, молочных продуктов, - рассказывает молодая мама о своей нынешней системе питания. - Вареное мясо и овощи — вот моя диета! Компрессионное белье помогло избавиться от отеков, а живот приводит в тонус утягивающее».

Старшие сыновья Согдианы 11-летний Арджун и 9-летний Микаил помогают маме с братиком, которого они очень ждали. Напомним, отцом старшего сына является предприниматель из Индиии Рам Говинд, среднего – олигарх Башир Куштов. Имя отца третьего сына певица скрывает.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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