9 — 10 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эти выходные дни многие знаменитости посвятили детям. Павел Прилучный уже по сложившейся традиции забрал сына и дочь у бывшей супруги Агаты Муцениеце и отправился «во все тяжкие». Если Тимофею досталась езда на мотоцикле, то Мие повезло попасть в гримерку отца и развлечься с накладыванием грима.

Дети Регины Тодоренко и Полины Гагариной занимались лепкой из пластилина и глины, а родители в этом им посильно помогали. При этом создавать маленьких петушков Майклу помогала мама Регина Тодоренко, а с Мией занимался папа Дмитрий Исхаков.

Кристина Орбакайте решила посвятить выходные уходу за собой. Певица поделилась кадрами из кабинета косметолога, где ей на лицо нанесли эффектную маску с золотистыми частицами. Отдыхать отправилась и актриса Любовь Толкалина. В соцсетях 43-летняя артистка поделилась снимками в бикини, сделанными на греческом острове Пафос.

А вот для Даны Борисовой минувшие выходные стали настоящим испытанием. Ее маму, заболевшую коронавирусом, после осложнений увезли в одну из больниц Феодосии. Телеведущей пришлось вылететь в Крым, чтобы отыскать ее. К середине воскресенья поиски увенчались успехом, однако врачи дали неутешительные сведения — у пациентки на 70% поражены легкие.

Вера Брежнева провела уикенд на свежем воздухе. Причем — вместе с супругом Константином Меладзе. Пара редко видится из-за постоянных командировок. Заодно певица поделилась редким совместным фото с мужем.

10 октября 50-летний юбилей творческой деятельности отметила София Ротару. Именно в этот день полвека назад ее, только что обретшую большой успех после выхода фильма «Червона Рута», вместе с супругом Анатолием Евдокименко зачислили в штат одноименного ансамбля. Снимком документа на своей странице поделился сын певицы Руслан Евдокименко. А в сторис он выложил редкое фото своей мамы-юбилярши в молодости.

Празднично прошли выходные и в семье Ксении Алферовой и Егора Бероева. Звезда «Турецкого гамбита» отпраздновал 44-летие, а супруга эмоционально поздравила его в соцсетях.