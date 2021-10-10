9 — 10 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Эти выходные дни многие знаменитости посвятили детям. Павел Прилучный уже по сложившейся традиции забрал сына и дочь у бывшей супруги Агаты Муцениеце и отправился «во все тяжкие». Если Тимофею досталась езда на мотоцикле, то Мие повезло попасть в гримерку отца и развлечься с накладыванием грима.
Дети Регины Тодоренко и Полины Гагариной занимались лепкой из пластилина и глины, а родители в этом им посильно помогали. При этом создавать маленьких петушков Майклу помогала мама Регина Тодоренко, а с Мией занимался папа Дмитрий Исхаков.
Кристина Орбакайте решила посвятить выходные уходу за собой. Певица поделилась кадрами из кабинета косметолога, где ей на лицо нанесли эффектную маску с золотистыми частицами. Отдыхать отправилась и актриса Любовь Толкалина. В соцсетях 43-летняя артистка поделилась снимками в бикини, сделанными на греческом острове Пафос.
А вот для Даны Борисовой минувшие выходные стали настоящим испытанием. Ее маму, заболевшую коронавирусом, после осложнений увезли в одну из больниц Феодосии. Телеведущей пришлось вылететь в Крым, чтобы отыскать ее. К середине воскресенья поиски увенчались успехом, однако врачи дали неутешительные сведения — у пациентки на 70% поражены легкие.
Вера Брежнева провела уикенд на свежем воздухе. Причем — вместе с супругом Константином Меладзе. Пара редко видится из-за постоянных командировок. Заодно певица поделилась редким совместным фото с мужем.
10 октября 50-летний юбилей творческой деятельности отметила София Ротару. Именно в этот день полвека назад ее, только что обретшую большой успех после выхода фильма «Червона Рута», вместе с супругом Анатолием Евдокименко зачислили в штат одноименного ансамбля. Снимком документа на своей странице поделился сын певицы Руслан Евдокименко. А в сторис он выложил редкое фото своей мамы-юбилярши в молодости.
Празднично прошли выходные и в семье Ксении Алферовой и Егора Бероева. Звезда «Турецкого гамбита» отпраздновал 44-летие, а супруга эмоционально поздравила его в соцсетях.
Важное торжество провели и турецкие звезды Халит Эргенч и его жена Бергюзар Корель. 61-летний исполнитель роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» вот-вот станет отцом в третий раз. У пары есть двое сыновей, и скоро на свет появится девочка. По этому случаю он и супруга провели вечеринку Baby Shower.
Актриса Мария Горбань поделилась трогательными кадрами с детьми: ее дочь Стефания помогла укачать новорожденного брата.
Самое же экзотическое видео недели разместила в соцсети бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская. Вместе с дочерью Елизаветой она оказалась приглашена на свадьбу наследника династии Романовых — князя Георгия Романова.
Екатерина Солоцинская позволила подписчикам взглянуть, как проходят свадебные торжества современных монархов.
Отметим, что свадьба Георгия Романова широко не освещалась — прессу пригласили только на венчание князя в Исаакиевском соборе.
Фото и видео: @bugevuge, @reginatodorenko, @isxakov, @orbakaite_k, @tolkalinaliuba, @danaborisova_official, @ververa, @rus_yevdokymenko, @ksenialferova, @berguzarkorel, @gorban_masha, @ekaterina_solotsinskaya/Instagram