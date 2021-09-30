Впервые за 100 лет: князь Романов обвенчается в Исаакиевском соборе

Георгий добавил, что они с семьей никогда и не рассчитывали, что смогут увидеть Россию снова. Многие годы во Франции они сохраняли статус беженцев, а в 90-е годы началось послабление, и наследников дома Романовых впервые пригласили с визитом.

Георгий Михайлович не первый год живет на родине и не случайно для венчания с возлюбленной выбрал знаменитый собор: «Когда мы общались с митрополитом Варсонофием, который меня знает с первого визита, мы вместе обсуждали предстоящее венчание, он сказал, что это надо делать в Санкт-Петербурге и именно в Исаакиевском соборе. Я считаю, что после стольких месяцев пандемии это возможность показать современный Петербург, современную Россию многим иностранным гостям», — отметил князь.

На таинство действительно ожидается большое количество иностранных гостей. По словам Георгия, приглашены порядка 50 особ из королевских семей. После церемонии он хочет им показать город в лучшем виде: Эрмитаж, музеи, дворцы, Казанский собор.

Хотя сам князь с избранницей Ребеккой Беттарини (в православии Виктория Романовна) живут в центре Москвы. С возлюбленной они познакомились давно, еще в Европе, и долгое время просто дружили.

Георгий Михайлович Романов родился 13 марта 1981 года в испанском городе Мадрид. Он единственный сын и наследник главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны, внучки двоюродного брата Николая II и праправнучки императора Александра II. При рождении Георгий получил титул Его Императорского высочества Великого Князя. В 2014 году создал «Российский Императорский благотворительный фонд».