87-летнего Василия Ланового подключили к ИВЛ в реанимации

Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом и несколько недель назад попали в больницу. 28 января состояние народного артиста ухудшилось, уровень сатурации показал критически низкую отметку. Василия Ланового перевели в реанимацию, где подключили к ИВЛ, сообщает телеграм-канал Mash.

Примечательно, что за последние дни четыре теста Ланового показали отрицательный результат. Состояние актера оценивают как крайне тяжелое.

Василий Лановой сыграл в 99 фильмах и исполнил десятки ролей в театре. Самыми известными фильмами с его участием являются: «Офицеры», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Алые паруса», «Брежнев», «Иду на грозу».

Накануне стало известно, что в возрасте 68 лет из-за осложнений после заражения коронавирусом скончался актер Юрий Лахин. Ему поставили диагноз COVID-19 в декабре. На фоне коронавируса у Лахина развилась пневмония. Когда состояние его здоровья ухудшилось, актера тоже подключили к искусственной вентиляции легких. Семья артиста говорила, что лечили его хорошо. Но несмотря на все старания медиков, организм с заразой не справился.