Звезда «Ликвидации» Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет

27 января актер Юрий Лахин, известный по фильмам «Вечный зов», «Ликвидация», «Молодежка» и по театральным работам, скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти артиста стал коронавирус.

Вирус Юрий Лахин подхватил еще в декабре. Чувствовал он себя плохо, началась пневмония. В больнице его подключили к ИВЛ. Медики несколько недель боролись за жизнь актера, но болезнь оказалась сильнее.

Супруга Юрия Лахина Елена говорила друзьям, что его лечили хорошо. «Вся семья надеялась на выздоровление. Это огромная потеря. Такой человечище, такой актер!», — цитируют СМИ актрису Ольгу Битюцкую.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье, вскоре семья переехала на Урал. В1978 году Лахин окончил Свердловское театральное училище. 11 лет он прослужил в Свердловском академическом театре драмы. После играл в столичном театре на Покровке, последние 15 лет был актером «Сатирикона».

Широкой публике он знаком больше по ролям в кино: «Вечный зов», «Ликвидация», «Молодежка», «Верни мою любовь», «Громовы» и другим картинам.