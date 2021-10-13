82-летнюю вдову Солженицына экстренно госпитализировали – ей потребовалась серьезная операция

Вдову Александра Солженицына, Наталью Дмитриевну, увезли в больницу в Москве. 10 октября она почувствовала себя плохо и вызвала скорую – врачам она пожаловалась на сильное сердцебиение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Врачи выяснили, что ее пульс достигал 150 ударов в минуту, а это аномально для ее возраста, и настояли на срочной госпитализации.

В медицинском учреждении 82-летнюю Наталью Дмитриевну экстренно прооперировали, чтобы нормализовать сердечный ритм. Операция прошла без осложнений.