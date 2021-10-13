82-летнюю вдову Солженицына экстренно госпитализировали – ей потребовалась серьезная операция
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Вдову Александра Солженицына, Наталью Дмитриевну, увезли в больницу в Москве. 10 октября она почувствовала себя плохо и вызвала скорую – врачам она пожаловалась на сильное сердцебиение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи выяснили, что ее пульс достигал 150 ударов в минуту, а это аномально для ее возраста, и настояли на срочной госпитализации.
В медицинском учреждении 82-летнюю Наталью Дмитриевну экстренно прооперировали, чтобы нормализовать сердечный ритм. Операция прошла без осложнений.
Ранее Наталья Солженицына посетила премьеру фильма «Иван Денисович», который был снят по мотивам повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Картина расскажет историю Ивана Шухова, который после окончания войны и немецкого плена оказывается в тюрьме «Щ-854» и вместе с другими заключенными строит будущий завод космической промышленности.
Фото: Макс Светский/Passion.ru, Global Look press