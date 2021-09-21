Алена Водонаева в образе готичной рокерши и другие звезды на премьере фильма «Иван Денисович»
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Алена Водонаева появилась в очень эффектном образе, акцентом которого стала темно-фиолетовая губная помада. Звезда выбрала черные кожаные брюки в сочетании с белой свободной рубашкой, длинный кожаный плащ. Наряд завершают грубые ботинки, которые Алена надела с белыми носками. В дерзкий образ великолепно вписываются колье в виде серебряного креста на шее, и супердлинные ногти ярко-алого оттенка.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Агния Кузнецова пришла в кинотеатр в свободном брючном костюме бежевого оттенка и гладко уложенными волосами. Свой наряд актриса дополнила белыми кедами.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Инна Чурикова пришла на премьеру в закрытом черном платье и ботильонах на каблуке. Изюминкой ее наряда стали яркая вышивка в виде цветка на плече и яркие серьги.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Фильм расскажет историю Ивана Шухова – после окончания войны и немецкого плена он оказывается в заключении в Щ-854 и вместе с другими заключенными строит будущий завод космической промышленности. Он отбывает последние дни после 10 лет заключения, и, несмотря на страх, унижение и несправедливость, остается добрым и отзывчивым человеком.
Главную роль в фильме исполнил Филипп Янковский, режиссером проекта стал Глеб Панфилов.
В российский прокат фильм выходит с 23 сентября. Купить билеты можно здесь.