Алена Водонаева в образе готичной рокерши и другие звезды на премьере фильма «Иван Денисович»

Фильм расскажет историю Ивана Шухова – после окончания войны и немецкого плена он оказывается в заключении в Щ-854 и вместе с другими заключенными строит будущий завод космической промышленности. Он отбывает последние дни после 10 лет заключения, и, несмотря на страх, унижение и несправедливость, остается добрым и отзывчивым человеком.

Главную роль в фильме исполнил Филипп Янковский, режиссером проекта стал Глеб Панфилов.

В российский прокат фильм выходит с 23 сентября. Купить билеты можно здесь.