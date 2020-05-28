82-летний Андрей Кончаловский поделился секретом завидной физической формы

Режиссер Андрей Кончаловский восхищает своей формой: 82-летний мужчина активно занимается творчеством, выходит в свет и путешествует со своей красавицей-супругой. На вопрос поклонников о том, в чем секрет активного долголетия, он назвал два простых и доступных каждому элемента.

«Побольше двигаться, поменьше сладкого. Вечная вещь. Все», — поделился он.