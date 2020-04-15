82-летний Андрей Кончаловский рассказал о главных ошибках

«Мы все в своей жизни совершаем много ошибок. Цицерону приписывают фразу: errare humanum est — человеку свойственно ошибаться. У этой фразы есть продолжение: stultum est in errore perseverare — но глупо упорствовать в своих ошибках. Хочу поделиться с вами размышлениями о том, какие пять ошибок я считаю главными», — написал он под видео.