82-летний Андрей Кончаловский рассказал о главных ошибках
Андрей Кончаловский поделился житейской мудростью.
«Мы все в своей жизни совершаем много ошибок. Цицерону приписывают фразу: errare humanum est — человеку свойственно ошибаться. У этой фразы есть продолжение: stultum est in errore perseverare — но глупо упорствовать в своих ошибках. Хочу поделиться с вами размышлениями о том, какие пять ошибок я считаю главными», — написал он под видео.
Фото и видео: Instagram
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