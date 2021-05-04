81-летняя Лариса Голубкина снова госпитализирована

Любимая миллионами актриса Лариса Голубкина проходит непростой период в жизни. Неприятности со здоровьем у женщины начались еще в прошлом году, и теперь звезда снова была госпитализирована. К счастью, Лариса Ивановна чувствует себя хорошо, и смогла самостоятельно подтвердить информацию.

«Я сейчас в больнице лежу, у меня затянулось все, сначала этот коронавирус, а потом я ногу ломала», — цитирует «СтарХит» слова артистки.

Лариса Голубкина снялась в 26 фильмах, среди них такие известные картины, как «Гусарская баллада», «Трое в лодке, не считая собаки», «Дайте жалобную книгу», «Освобождение». Также она исполнила десятки ролей на театральной сцене.

Редакция Passion.ru желает Ларисе Ивановне скорейшего и окончательного выздоровления!