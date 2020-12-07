80-летняя Лариса Голубкина попала в больницу с переломом

80-летняя Лариса Голубкина оказалась в больнице после перелома шейки бедра. Для пожилых людей это серьезная травма, но близкие актрисы надеются, что она поправится скоро и вернется к прежнему активному образу жизни.

Сначала народная артистка РСФСР отрицала факт госпитализации: «Возраст, всякое может быть. И вообще — вы же не дадите мне денег на операцию. Так что это просто анекдот какой-то», — говорила она в беседе с журналистами.

Но день спустя она все же коротко прокомментировала состояние своего здоровья. «Упала, сломала ногу, в больнице», — коротко сказала она изданию «СтарХит».

В 2020 году уже появлялись новости о госпитализации актрисы. Однако она каждый раз с юмором комментировала это. «Я бабушка русской революции. Когда-то скакала на лошадях, вывихнула ногу, порвала все связки, а сейчас за это отвечаю. Угомонитесь все. Пусть все живут счастливые и довольные и не лезут к уходящим из жизни. Что толку, что все беспокоятся? Вы мне денег лучше принесите побольше», — приводит цитату Голубкиной издание.

Лариса Голубкина снялась в 26 фильмах, среди них такие известные картины, как «Гусарская баллада», «Трое в лодке, не считая собаки», «Дайте жалобную книгу», «Освобождение». Также она исполнила десятки ролей на театральной сцене.